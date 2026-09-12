МО: ВС РФ сбили 7 авиационных бомб и 670 дронов ВСУ

Российские силы ПВО ликвидировали 670 беспилотников ВСУ и семь управляемых авиационных бомб. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные БПЛА поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ.

Кроме того, были уничтожены места производства дронов и наземных роботизированных комплексов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 155 районах, добавили в министерстве.

Ранее в МО объявили о взятии под контроль Веселого в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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