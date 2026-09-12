АдГ пригрозили ни разу не применявшейся статьей конституции
Председатель немецкой парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил после победы на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), что при отказе от исполнения федеральных законов против нее задействуют статью конституции ФРГ, которая еще ни разу не применялась. Об этом он объявил в интервью медиагруппе RND.
По его словам, это не рассматривается как «план Б», а, скорее, является крайней мерой.
Статья 37 Основного закона Германии регламентирует спектр возможных мер, которые федеральные власти могут принимать для того, чтобы обязать федеральную землю «исполнять свои обязанности». Речь в том числе идет как о введении принудительного внешнего управления отдельными министерствами и ведомствами, так и о сокращении федерального финансирования и даже задействовании в земле федеральной полиции. В истории ФРГ такая статья еще никогда не применялась.
По предварительным данным, партия АдГ победила с результатом 43,8% голосов. Объединение выступает за ужесточение миграционной политики и защиту традиционных ценностей. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал проигрыш ХДС.
Сам политик также стремительно теряет популярность на фоне проводимой им экономической политики. Правительство Мерца ставит военные расходы во главу угла, собираясь создать сильнейшую в Европе армию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН рассказал, что правящая элита в Германии будет делать все, чтобы АдГ не смогла формировать правительство в федеральной земле Саксония-Анхальт.
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