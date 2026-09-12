МО: ВС РФ освободили Веселое в ДНР
12 сентября 202611:08
Екатерина Галайда-Перера
Российские военные взяли под контроль Веселое в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что в операции по освобождению населенного пункта приняли участие подразделения группировки войск «Центр».
Ранее в МО объявили, что ВС РФ на Украине поразили предприятия металлургической промышленности, производящие продукцию военного назначения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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