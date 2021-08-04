Попова считает ситуацию с коронавирусом в России напряженной

При этом, по ее словам, намечается тенденция к стабилизации. В настоящее время снижаются еженедельные темпы прироста заболевших.

Попова отмечает, что основная задача — максимальный охват населения прививками. Сегодня из общего количества получивших хотя бы одну дозу препарата заболевает не более 2,5%, а из тех, кто получил две дозы, — 0,7-0,8%.

Ранее Попова заявляла, что локдаун не является самым эффективным средством в борьбе распространением коронавируса.

