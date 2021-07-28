Попова назвала число вакцинированных от коронавируса россиян

Полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» прошли около 20 млн россиян, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя федеральной службы, по статистике большое количество людей уже привились от COVID-19.

Попова добавила, что полный цикл вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» прошли около миллиона человек, вакциной «КовиВак» — порядка 300 тысяч россиян.

Между тем за последние сутки в России зафиксировали 22 420 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ОТР.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КовиВакСпутник VЭпиВакКоронаВакцинацияКоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова
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