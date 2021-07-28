Попова: Локдаун - не самое эффективное средство в борьбе с коронавирусом
Локдаун не является самым эффективным средством в борьбе распространением коронавируса, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом главный санитарный врач заявила, выступая в российском обществе «Знание».
«Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун», — приводит словам Поповой РИА Новости.
Как отметила глава Роспотребнадзора, у России есть собственный алгоритм действий, а также система ведомства, «которая уберегает страну от самых-самых крайних эпидемиологических рисков».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+22 420 / сут.
Умерли
156 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 579 / сут.
- Попова: Локдаун - не самое эффективное средство в борьбе с коронавирусом
- Гособвинение запросило для Любови Соболь два года ограничения свободы
- Ученые узнали, что собаки хорошо различают ложь
- Исследование: Москвичи старше 60 лет покупают бизнес-класс без ипотеки
- Венгрия разрешила въезд российским туристам, привитым любой вакциной от коронавируса
- Госдеп: США и Россия проведут новые консультации по стратегической стабильности
- Мужская сборная России по волейболу вышла в плей-офф Олимпиады
- Попова назвала число вакцинированных от коронавируса россиян
- В Роспотребнадзоре рассказали, где россияне чаще всего заражаются COVID-19
- СМИ: Шоу «Док-Ток» с Собчак и Гордоном закроют из-за низких рейтингов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru