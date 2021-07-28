Попова: Локдаун - не самое эффективное средство в борьбе с коронавирусом

Локдаун не является самым эффективным средством в борьбе распространением коронавируса, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом главный санитарный врач заявила, выступая в российском обществе «Знание».

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«Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун», — приводит словам Поповой РИА Новости.

Как отметила глава Роспотребнадзора, у России есть собственный алгоритм действий, а также система ведомства, «которая уберегает страну от самых-самых крайних эпидемиологических рисков».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Анна ПоповаРоспотребнадзорКоронавирус
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