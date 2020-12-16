Попова рассказала о 26 вакцинах, которые разрабатывают в России

Она отметила, что пока зарегистрированы две из них, передает РИА Новости. По словам Поповой, в борьбе с пандемией разработка эффективных вакцин занимает важное место.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал в эфире НСН, что Москва вышла на плато по коронавирусу с середины-конца ноября. Он также отметил, что вторая мировая волна коронавируса уже превысила в России показатели первой в два с небольшим раза.

