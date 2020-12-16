Попова рассказала о 26 вакцинах, которые разрабатывают в России
В России разрабатывают 26 вариантов вакцины против коронавируса в 17 научных учреждениях. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что пока зарегистрированы две из них, передает РИА Новости. По словам Поповой, в борьбе с пандемией разработка эффективных вакцин занимает важное место.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал в эфире НСН, что Москва вышла на плато по коронавирусу с середины-конца ноября. Он также отметил, что вторая мировая волна коронавируса уже превысила в России показатели первой в два с небольшим раза.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- Меркель: Навальный осложнил отношения Германии с Россией
- Рогозин выиграл суд у изданий, назвавших его «гробовщиком российского космоса»
- Меркель рассказала об отношении ФРГ к «Северному потоку — 2»
- Депутаты потребовали от главы ФСБ проверить данные из расследования об отравлении Навального
- Попова рассказала о 26 вакцинах, которые разрабатывают в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru