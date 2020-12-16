В России выявлено более 26,5 тысяч новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировано 26 509 новых случаев COVID-19. Таковы данные оперативного штаба.

Число выздоровевших почти равно количеству зараженных - 26 490. Скончались 596 пациентов с ковид, пишет «Свободная пресса».

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С начала пандемии в стране выявлено 2 734 454 случая заболевания. Темп прироста составляет 1%.

Клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер назвал наиболее распространенные и опасные для здоровья последствия COVID-19, сообщает телеканал «360».



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