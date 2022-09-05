«Кентавр» оказался опаснее остальных подвариантов коронавируса «Омикрон»
Западные ученые сделали вывод, что «Кентавр» (BA.2.75) приводит к более тяжелому респираторному заболеванию, чем другие штаммы коронавируса «Омикрон», сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Как показало исследование на лабораторных животных, это происходит за счет накопления в нижних дыхательных путях. Кроме того, у этого подварианта COVID-19 повышенная способность проникать в клетки человека и противостоять антителам, что делает его крайне заразным.
По данным ведомства, в настоящее время влияние подварианта «Кентавр» на эпидемический процесс в России минимально. По словам экспертов, как поведет себя следующий подвид вируса предсказать невозможно.
Напомним, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит между 10 и 14 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru