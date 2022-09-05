«Кентавр» оказался опаснее остальных подвариантов коронавируса «Омикрон»

Как показало исследование на лабораторных животных, это происходит за счет накопления в нижних дыхательных путях. Кроме того, у этого подварианта COVID-19 повышенная способность проникать в клетки человека и противостоять антителам, что делает его крайне заразным.

По данным ведомства, в настоящее время влияние подварианта «Кентавр» на эпидемический процесс в России минимально. По словам экспертов, как поведет себя следующий подвид вируса предсказать невозможно.

Напомним, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит между 10 и 14 сентября.

