Попова заявила, что вводить противоэпидемические меры в школах нет необходимости

В ходе селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора она также отметила необходимость проверить «соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований».

«Введение дополнительных противоэпидемических мер в школах на сегодняшний день не требуется», - подчеркнула Попова.

Ранее врач аллерголог и иммунолог Владимир Болибок заявил, что время вводить в стране строгие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом ещё не пришло, сообщает «Свободная пресса».