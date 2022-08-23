Попова заявила, что вводить противоэпидемические меры в школах нет необходимости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в преддверии нового учебного года следует обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных организациях, сообщает пресс-служба ведомства.

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В ходе селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора она также отметила необходимость проверить «соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований».

«Введение дополнительных противоэпидемических мер в школах на сегодняшний день не требуется», - подчеркнула Попова.

Ранее врач аллерголог и иммунолог Владимир Болибок заявил, что время вводить в стране строгие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом ещё не пришло, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКарантинРоспотребнадзорАнна Попова
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