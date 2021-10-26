Попова объяснила, почему от рсосийских вакцин нельзя заразиться коронавирусом

Российские вакцины от коронавируса не содержат живого вируса, поэтому от них нельзя заразиться COVID-19, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анну Попову.

Анна Попова рекомендовала в нерабочие дни сделать прививки

Как ранее сообщило министерство здравоохранения России, все зарегистрированные в России препараты от коронавируса прошли доклинические и клинические исследования, являются безопасными и эффективными. А риск тяжелого течения заболевания и осложнений от болезни, в том числе смерти, значительно выше рисков побочных реакций от вакцинации, которые как правило проходят в легкой форме.

В Роспотребнадзоре пока не знают, какой уровень антител необходим для защиты от коронавируса, заявила ранее Попова. По её словам, также до сих пор нет ответа на вопрос об уровне антител, который «является диагностическим».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусАнна Попова
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