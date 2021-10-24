Анна Попова рекомендовала в нерабочие дни сделать прививки

«Это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, потому что у нас есть вакцина. И вот эти 7 дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение. Другого нет», - заявила в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» глава Роспотребнадзора.

Она также рекомендовала жителям страны минимизировать число контактов и побольше времени проводить дома.

Маски, QR-коды и локдауны не спасут от новых волн COVID-19: единственный эффективный способ борьбы с коронавирусом – введение обязательной вакцинации, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» теледоктор Александр Мясников.

«Когда надо было показать деятельность, были маски, локдауны и так далее. Но обычные маски ни от чего не предохраняют, QR-код ничего не дает, потому что даже у вакцинированных с QR-кодом может не быть антител, либо вообще, либо еще просто не успели развиться. Сейчас уже все всё поняли, и единственное, что остается, чтобы снизить смертность – это вакцинация. Если бы ввели обязательную для всех групп риска, я не беру детей, беременных – там только по показаниям, как я считаю, это бы помогло», - уверен врач.

