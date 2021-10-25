Попова: пока не известно, какой уровень антител защищает от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Познер» на Первом канале заявила, что в её ведомстве пока не знают, какой уровень антител необходим для защиты от коронавируса.
По её словам, также до сих пор нет ответа на вопрос об уровне антител, который «является диагностическим».
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что комбинация российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» с другими препаратами через две недели даёт больший иммунный ответ, чем при использовании одной вакцины, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru