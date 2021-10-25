Попова: пока не известно, какой уровень антител защищает от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Познер» на Первом канале заявила, что в её ведомстве пока не знают, какой уровень антител необходим для защиты от коронавируса.

Россиянам назвали главные ошибки при сдаче теста на антитела

По её словам, также до сих пор нет ответа на вопрос об уровне антител, который «является диагностическим».

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что комбинация российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» с другими препаратами через две недели даёт больший иммунный ответ, чем при использовании одной вакцины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова
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