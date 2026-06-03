В первую среду июня ежегодно отмечается Всемирный день бега. В 2026 году эта дата пришлась на 3 июня. Тихонов отметил, что в Москве есть множество локаций, которые подойдут для занятий этим видом спорта.

«В Москве достаточно локаций, где можно выполнять пробежки. «Лужники» - спортивное сердце России, где встречаются все бегуны. Там находится одна из лучших дорожек в Европе, беговая дуга на расстояние в 2700 метров. Также в Москве много парков. Главное – не создавать неудобств на дорожке для гуляющих и велосипедистов. В такую погоду, как сейчас, можно выполнять пробежки утром и вечером», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, асфальт – не самое подходящее покрытие для беговой тренировки, также важно подобрать правильную обувь.

«Асфальт и бетон – покрытия для машин, для шин. Любитель может выполнять тренировки на асфальте, но не стоит делать этого на постоянной основе. Я рекомендую специальные прорезиненные беговые дорожки, либо земляные дорожки в парках, засыпанные мелким гравием. Есть кроссовки, которые подойдут как для асфальта, так и для земли. Важно использовать обувь, которая будет подходить под ваш уровень подготовки», - уточнил он.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина сообщила НСН, что регулярные занятия спортом помогут снизить уровень стресса, и начать внедрять в жизнь новую полезную привычку можно с непродолжительных прогулок быстрым шагом.

