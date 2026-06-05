«Это его личная особенность, это не каждому дано. У него, видимо, натренированный организм, поэтому бег его бодрит. Но это не каждому дано, нужно понимать. Пожилым такое делать нельзя, потому что утром возможен подскок давления. Для не очень здоровых людей это тоже опасно. Для Грефа это подходящий режим, но это особенность такая, каждому посоветовать это не могу. Такой вариант подходит здоровым и моложавым, Греф очень моложавый. Молодым и спортивным можно так делать», - объяснил он.

Также он раскрыл, почему не получится компенсировать весь недосып.

«Строго говоря, компенсировать недостаток сна нельзя. Есть облигатный сон и факультативный, облигатный – это то, что вам гены диктуют. Его никак не компенсировать, он будет все равно прорываться, недосып запоминается, вы будете засыпать в неожиданные моменты и местах. Это очень опасно для современного человека, который за рулем, например, может отключиться. Факультативный сон – это некий избыточный сон, его можно компенсировать. Кофе и физическая нагрузка снимает сонливость в этом случае», - добавил собеседник НСН.

Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с НСН назвал оптимальную продолжительность дневного сна.



