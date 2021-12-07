Учёные: 10 минут пробежки улучшают работу мозга
Простая десятиминутная пробежка значительно улучшает работу мозга человека и поднимает настроение, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на японских экспертов.
Они провели исследование с участием 26 здоровых мужчин и женщин, которые не занимались бегом. Их разделили на две группы. Первая из них принимала участие в нескольких десятиминутных забегах, а вторая была контрольной.
Согласно исследованию, легкий бег в течение десяти минут усиливает локальный кровоток в отделе головного мозга, отвечающего за принятие решений, самоконтроль, постановку целей и другие важные когнитивные функции.
Также бег положительно сказался на настроении добровольцев. Все они отметили улучшения.
Как сообщалось ранее, борьбе с лишним весом людей, генетически предрасположенных к ожирению, активно способствует только один вид спорта — бег. К такому выводу пришли диетологи и медики Тайваня, изучив генотипы, данные о физической активности и степень ожирения более 18 тысяч человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- В Госдуме сообщили, что введение новых ограничений из-за «омикрона» не требуется
- Песков рассказал о закрытой линии для переговоров Путина и Байдена
- Следствие проверяет причастность подростка к убийству школьника в Ставрополье
- В России оценили последствия бойкота США Олимпиады в Пекине
- Пост Володина о QR-кодах набрал миллион просмотров в Telegram
- Королевы Великобритании приступила к передаче трона принцу Чарльзу
- В ООН приняли российско-американскую резолюцию по киберпреступлениям
- Зеленский согласовал позиции с Блинкеном перед переговорами Байдена с Путиным
- Пентагон прокомментировал инцидент с самолетом США над Черным морем
- США объявили дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru