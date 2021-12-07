Учёные: 10 минут пробежки улучшают работу мозга

Они провели исследование с участием 26 здоровых мужчин и женщин, которые не занимались бегом. Их разделили на две группы. Первая из них принимала участие в нескольких десятиминутных забегах, а вторая была контрольной.

Согласно исследованию, легкий бег в течение десяти минут усиливает локальный кровоток в отделе головного мозга, отвечающего за принятие решений, самоконтроль, постановку целей и другие важные когнитивные функции.

Также бег положительно сказался на настроении добровольцев. Все они отметили улучшения.

Как сообщалось ранее, борьбе с лишним весом людей, генетически предрасположенных к ожирению, активно способствует только один вид спорта — бег. К такому выводу пришли диетологи и медики Тайваня, изучив генотипы, данные о физической активности и степень ожирения более 18 тысяч человек.

