Индийский штамм коронавируса впервые выявили в России

В России выявлены первые носители индийского штамма коронавируса, ими оказались 16 индийских студентов из университета в Ульяновске, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что новый штамм подтвердился у 16 иностранных студентов Ульяновского государственного университета. Ранее в город прибыли 130 индийских студентов, которые обучаются по специальности «лечебное дело» в рамках англоязычной программы.