Индийский штамм коронавируса впервые выявили в России

В России выявлены первые носители индийского штамма коронавируса, ими оказались 16 индийских студентов из университета в Ульяновске, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что новый штамм подтвердился у 16 иностранных студентов Ульяновского государственного университета. Ранее в город прибыли 130 индийских студентов, которые обучаются по специальности «лечебное дело» в рамках англоязычной программы.

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Ректор университета Борис Костишко заявил, что у всех студентов на границе были отрицательные тесты, но после прибытия повторные тесты оказались положительными у 60 человек. Они были размещены в специализированные больницы, большинство из ребят переносят болезнь в легкой форме.

Ранее Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что привился от коронавируса.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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