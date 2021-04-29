«Все в страхе». Россияне в Индии рассказали о «COVID-апокалипсисе»
Собеседники «Радиоточки НСН» в городе-миллионнике Ахмадабаде и небольшом городке Гокарна поведали, как страна переживает пандемию и откуда взялись статистические антирекорды.
Ситуация с коронавирусом в Индии становится все более угрожающей – за сутки в стране выявили 379, 2 тысячи больных COVID, более 3,6 тысячи человек скончались. Это максимальные показатели с начала пандемии, сообщает минздрав страны. Всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. По выявленному числу заболевших коронавирусом Индия находится на втором месте в мире, уступая только США. Всего от COVID и сопутствующих заболеваний в стране умерло 204 тысячи человек.
Гид Евгения Моджумдар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердила, что обстановка в стране достаточно тяжелая.
«Я сейчас в Индии нахожусь в штате Гуджарат, в городе Ахмадабад. По поводу коронавируса в принципе обстановка по всей стране практически одинаковая, заболевшие есть практически в каждом штате. Если говорить о настроении местных жителей, то все в страхе, потому что многие болеют. Немало у кого уже умерли родственники, члены семьи», - рассказала гид.
Моджумдар назвала правдой новости о том, что из-за коронавируса умерших в Индии сжигают прямо на улицах. Однако она не понимает, почему в России воспринимают такие сообщения с ужасом, ведь сожжение умерших – часть традиции индусов.
«В Индии кремация – это традиция. Все, кто исповедует индуизм, кремируют тела. Если ты индус по религии, после смерти твое тело будут сжигать. В крематориях нет мест, очень большая нагрузка, и за счет этого выделяются отдельно места: возле крематория или где-то еще. Если раньше там сжигались по одному трупу, то сейчас могут даже по нескольку. Да, это правда. Но ничего такого ужасного я в этом не вижу. И я в принципе не понимаю наше российское общество, которое что-то страшное из этого делает», - считает Евгения.
Также гид рассказала, что новости о кремации на городских парковках не являются выдумкой местных газет.
«Все крематории находятся внутри города. Поэтому если рядом с крематорием есть свободное место, это только может быть парковка, ничего большего. Я знаю, что даже парки какие-то в Дели для этого выделяются. Не знаю точно, есть ли такое в Ахмадабаде. Но то, что выделяются дополнительные места для сожжения, это правда», - заявила Моджумдар.
При этом, по ее мнению, в стране не стоит вводить более жесткие меры. Во многих штатах Индии уже ввели локдаун, в Гуджрате тоже вводили, но это никак не влияет на обстановку и распространение вируса, считает Моджумдар.
Она также заметила, что индусы в Ахмадабаде добросовестно носят маски, соблюдают социальную дистанцию, с медициной в стране также все нормально – все лекарства есть в достаточном количестве.
«Из рынков работают только продуктовые. Храмы закрыты. Правда, в марте в стране проводился религиозный фестиваль (речь о фестивале Кумбха мела, собравшего, по сообщениям СМИ, около 150 миллионов паломников – прим. НСН). Не могу прокомментировать, почему», - заявила гид.
В свою очередь музыкант Вадим Батура, также проживающий в Индии, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что не по всей стране обстановка с коронавирусом такая страшная.
«Мы живем в маленьком городке Гокарна в штате Карнатака. Он является священным городом в Индии. Сюда приезжают тысячи индусов, особенно из Карнатаки и Южной Индии на паломничество. И здесь не было ни одного зараженного с самого начала пандемии. Поэтому здесь люди страдают больше не из-за коронавируса, а из-за бесконечного локдауна. Из-за того, что нет туристов, паломников, работы. По поводу других мест точно сказать не могу, я там не был, но верить местным СМИ очень сложно, потому что в Индии очень сложная политическая ситуация. Разные партии борются за власть, и каждая пытается использовать информацию о коронавирусе в своих целях», - рассказал музыкант.
СМИ называют одной из возможных причин всплеска случаев коронавируса фестиваль Кумбха мела. Батура считает, что информацию о нем использовали чисто в политических целях.
«Сложно сказать, как повлияло на распространение коронавируса большое омовение на севере Индии на большом традиционном фестивале Кумбха мела. Официально фестиваль был запрещен, но там все равно собралось много святых, которые в принципе не признают правительство, и их в принципе очень тяжело запретить, потому что полиция таких людей уважает. Обычные религиозные люди туда не поехали. Туда поехали только святые люди, так называемые Наги Бобы, которые ходят в пепле. Их было намного меньше, чем обычно, а простые верующие, живущие возле этих мест, сидели дома. Их просто не выпускала полиция. Поэтому это больше используется в политических целях», - сообщил музыкант.
По словам Вадима, индусы сознательные, законопослушные, но иногда смотрят по ситуации, соблюдать ли им меры предосторожности от коронавируса.
«В Гокарне даже полиция ходит без масок, хотя должна по закону их носить. Это из-за того, что в городе не было еще ни одного случая заражения», - рассказал Батура.
Россия направит в Индию около 22 тонн средств по борьбе с коронавирусом. Это оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и медикаменты. Сообщалось, что Россия передаст Индии 200 тысяч упаковок препарата «Фавипиравир».
Ранее о представлении Индии экстренной медицинской помощи заявлял президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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