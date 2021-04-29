«Все в страхе». Россияне в Индии рассказали о «COVID-апокалипсисе»

Моджумдар назвала правдой новости о том, что из-за коронавируса умерших в Индии сжигают прямо на улицах. Однако она не понимает, почему в России воспринимают такие сообщения с ужасом, ведь сожжение умерших – часть традиции индусов.

«В Индии кремация – это традиция. Все, кто исповедует индуизм, кремируют тела. Если ты индус по религии, после смерти твое тело будут сжигать. В крематориях нет мест, очень большая нагрузка, и за счет этого выделяются отдельно места: возле крематория или где-то еще. Если раньше там сжигались по одному трупу, то сейчас могут даже по нескольку. Да, это правда. Но ничего такого ужасного я в этом не вижу. И я в принципе не понимаю наше российское общество, которое что-то страшное из этого делает», - считает Евгения.

Также гид рассказала, что новости о кремации на городских парковках не являются выдумкой местных газет.

«Все крематории находятся внутри города. Поэтому если рядом с крематорием есть свободное место, это только может быть парковка, ничего большего. Я знаю, что даже парки какие-то в Дели для этого выделяются. Не знаю точно, есть ли такое в Ахмадабаде. Но то, что выделяются дополнительные места для сожжения, это правда», - заявила Моджумдар.

При этом, по ее мнению, в стране не стоит вводить более жесткие меры. Во многих штатах Индии уже ввели локдаун, в Гуджрате тоже вводили, но это никак не влияет на обстановку и распространение вируса, считает Моджумдар.