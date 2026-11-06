Врачи стали чаще диагностировать расстройство аутистического спектра (РАС) взрослым людям, хотя это заболевание возникает с детства, эту тенденцию подтверждают крупные международные исследования, пишет NEWS.ru. В материале отмечается, что в детстве диагностика может быть затруднена, так как дети адаптируются и маскируют свое состояние. Однако Пережогин считает сомнительными подобные диагнозы, поставленные во взрослом возрасте.

«Трудно провести черту, где критерий диагностический, а где индивидуальные особенности, не сильно выделяющиеся на фоне нормы. Сегодня стало модно взрослым ставить детские диагнозы: то вдруг синдром дефицита внимания с гиперактивностью стали диагностировать взрослым, то аутизм. На мой взгляд, это спекуляция научными данными. Если речь идет о диагностике аутизма во взрослом возрасте, то тут одно из двух. Первое: аутизм очевидно присутствует, у человека наблюдаются контактные нарушения, социальные, речевые или интеллектуальные. В таком случае в детстве поставили неправильный диагноз, как правило, умственную отсталость, в дальнейшем стало ясно, что это не так. Но когда диагноз внешне никак себя не проявляет, на основании каких критериев его ставят?» - удивлен специалист.

Второй вариант диагностики РАС во взрослом возрасте при небольших проявлениях - ретроспективный анализ биографии пациента.

«За рубежом распространены тесты, которые оценивают состояние человека ретроспективно. Его просят вспомнить, каким он был в детстве, а потом на основании воспоминаний говорят: "Ой, батенька, так у вас же аутизм!" Легкая форма, что-нибудь вроде синдром Аспергера. Но эти легкие состояния ко взрослому возрасту полностью нивелируются. Эти люди получают образование, женятся или выходят замуж, все у них прекрасно. Я не верю, что это маскировка, так как маскироваться всю жизнь невозможно. Если человек в душе дебошир, хулиган, сквернослов и прочее, но никогда себя таким образом не ведет, потому что знает, что так вести себя неправильно, можно назвать его дебоширом, хулиганом и сквернословом? Так что, если человек не проявлял клинику расстройства аутистического спектра, значит у него этого и не было», — пояснил психотерапевт.