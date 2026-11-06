«Спекуляция!»: Психотерапевт усомнился в диагностике аутизма у взрослых
Если у человека не проявляется клиническая картина аутизма, значит, у него непросто нет этого заболевания, заявил НСН врач-психотерапевт Лев Пережогин.
Сегодня за рубежом взрослым людям часто стали ставить «детские» диагнозы на основании ретроспективного тестирования, однако эти результаты субъективны, а грань между проявлениями заболевания в легкой форме и особенностями личности очень тонкая, объяснил НСН врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин.
Врачи стали чаще диагностировать расстройство аутистического спектра (РАС) взрослым людям, хотя это заболевание возникает с детства, эту тенденцию подтверждают крупные международные исследования, пишет NEWS.ru. В материале отмечается, что в детстве диагностика может быть затруднена, так как дети адаптируются и маскируют свое состояние. Однако Пережогин считает сомнительными подобные диагнозы, поставленные во взрослом возрасте.
«Трудно провести черту, где критерий диагностический, а где индивидуальные особенности, не сильно выделяющиеся на фоне нормы. Сегодня стало модно взрослым ставить детские диагнозы: то вдруг синдром дефицита внимания с гиперактивностью стали диагностировать взрослым, то аутизм. На мой взгляд, это спекуляция научными данными. Если речь идет о диагностике аутизма во взрослом возрасте, то тут одно из двух. Первое: аутизм очевидно присутствует, у человека наблюдаются контактные нарушения, социальные, речевые или интеллектуальные. В таком случае в детстве поставили неправильный диагноз, как правило, умственную отсталость, в дальнейшем стало ясно, что это не так. Но когда диагноз внешне никак себя не проявляет, на основании каких критериев его ставят?» - удивлен специалист.
Второй вариант диагностики РАС во взрослом возрасте при небольших проявлениях - ретроспективный анализ биографии пациента.
«За рубежом распространены тесты, которые оценивают состояние человека ретроспективно. Его просят вспомнить, каким он был в детстве, а потом на основании воспоминаний говорят: "Ой, батенька, так у вас же аутизм!" Легкая форма, что-нибудь вроде синдром Аспергера. Но эти легкие состояния ко взрослому возрасту полностью нивелируются. Эти люди получают образование, женятся или выходят замуж, все у них прекрасно. Я не верю, что это маскировка, так как маскироваться всю жизнь невозможно. Если человек в душе дебошир, хулиган, сквернослов и прочее, но никогда себя таким образом не ведет, потому что знает, что так вести себя неправильно, можно назвать его дебоширом, хулиганом и сквернословом? Так что, если человек не проявлял клинику расстройства аутистического спектра, значит у него этого и не было», — пояснил психотерапевт.
Он также отметил, что человеку, которому во взрослом возрасте диагностировали РАС, обращение к специалисту вряд ли что-то даст, так как такой пациент может успешно социализироваться только при помощи правильного окружения.
«Медикаментозной терапии, которая убирает симптомы аутизма, пока не придумали. Психотерапия для них в основном не очень эффективна. Взрослые аутисты с настоящим диагнозом, говорят, что главное, что им лично когда-либо помогло в жизни, это всевозможные волонтерские программы, когда вполне себе здоровые, социально адаптированные люди берут над ними шефство. Сами взрослые аутисты считают, что это наиболее эффективный вид помощи, который им когда-либо оказали. Отсюда вывод: нужно попадать в хорошую компанию. И если вы попали в хорошую компанию, вам это приносит реальную пользу, вас это адаптирует в социуме. Если вы в нее не попали, силком вас туда никто не затащит», — рассказал Пережогин.
Ранее психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич рассказывал НСН, что скрывать аутизм ребенка бессмысленно, так как окружающие все равно заметят его симптомы.
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