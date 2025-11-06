Против рака и холестерина: Врач раскрыла полезные свойства облепихи
Марият Мухина в эфире НСН назвала облепиху, клюкву и чернику самыми полезными ягодами, а Ирина Козий напомнила, что любую полезную пищу нельзя считать лекарством.
Облепиха – это самая недооцененная ягода, которая содержит противораковые вещества, снижает уровень холестерина, полезна для зрения и кожи, рассказала НСН диетолог Марият Мухина.
Западная пресса провозгласила облепиху новым суперфудом, акцентируя внимание на её выдающихся полезных свойствах и называя "сибирским чудом". Как сообщает New York Post, эта насыщенно-оранжевая ягода включает в себя уникальный набор питательных элементов, препятствующих развитию серьёзных заболеваний. Например, она может замедлить старение, повысить иммунитет и даже помочь предотвратить рак. Мухина согласилась с этими выводами.
«Каротиноиды и флавоноиды, которые находятся в облепихе, являются противораковыми веществами. Облепиху называют сибирским ананасом, это кладезь всего полезного: витамины, микроэлементы, специальные кислоты, включая лимонную. Здесь у нас также самое большое количество витамина С, а это иммунитет и коллаген. Также в облепихе содержатся витамины А и Е, которые полезны для зрения и кожи. Там еще у нас есть Омега-7, что также полезно для кожи. Я советую есть облепиху с косточками. Еще облепиховое масло помогает заживлять раны. Облепиха – самая недооцененная, потому что она даже снижает уровень холестерина, улучшает работу мозга и память. По составу к облепихе близка клюква и черника. Это самые полезные ягоды по своим свойствам», - рассказала она.
Со своей стороны, генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий напомнила, что любую полезную пищу нельзя считать лекарством.
«Я хочу отметить, что никакая пища не является лекарством. Еда не лечит от рака и других заболеваний, включая ягоды. Конечно, эта ягода очень полезная, полезных свойств много, но это дополнение или профилактика в некоторых случаях», - добавила собеседница НСН.
Клубника является одним из самых распространенных аллергенов. Об этом ранее заявила врач-нутрициолог Екатерина Гузман, передает «Радиоточка НСН».
