«Каротиноиды и флавоноиды, которые находятся в облепихе, являются противораковыми веществами. Облепиху называют сибирским ананасом, это кладезь всего полезного: витамины, микроэлементы, специальные кислоты, включая лимонную. Здесь у нас также самое большое количество витамина С, а это иммунитет и коллаген. Также в облепихе содержатся витамины А и Е, которые полезны для зрения и кожи. Там еще у нас есть Омега-7, что также полезно для кожи. Я советую есть облепиху с косточками. Еще облепиховое масло помогает заживлять раны. Облепиха – самая недооцененная, потому что она даже снижает уровень холестерина, улучшает работу мозга и память. По составу к облепихе близка клюква и черника. Это самые полезные ягоды по своим свойствам», - рассказала она.

Со своей стороны, генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий напомнила, что любую полезную пищу нельзя считать лекарством.

«Я хочу отметить, что никакая пища не является лекарством. Еда не лечит от рака и других заболеваний, включая ягоды. Конечно, эта ягода очень полезная, полезных свойств много, но это дополнение или профилактика в некоторых случаях», - добавила собеседница НСН.

