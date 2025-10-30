«Топ «пустых калорий» возглавляет сахар, и всё, что с ним связано, то есть конфеты, особенно карамель, сладкие газированные напитки, которые представляют из себя раствор сахара в воде, различные сладкие кондитерские изделия, то, что мы так любим есть к чаю, пряники, сушки, сухарики, печенье, зефир. Считают, что если жира нет, то зефир и пастила менее страшны, чем пирожное, но сахара в них на самом деле целый вагон. Для подростков характерно употребление сладких газированных напитков и всяческие перекусы, типа чипсов и попкорна. Кроме того, каши, которые надо кипятком заливать, макароны быстрого приготовления. Они предварительно все обработаны, чтобы быстро готовиться, и, соответственно, клетчатки в них мало, а калорий много. Ещё абсолютнейший источник пустых калорий - это алкоголь. Алкоголь - четвертый источник калорий, и чем он крепче, тем калорийнее. И, в общем-то, крепкие напитки, они по калорийности своей приравниваются к жирам или даже превышают их калорийность», - указала специалист.

Она также рассказала, как побороть привычку к сладкому.