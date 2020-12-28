Песков: Промедление Путина с прививкой от COVID не вредит имиджу российской вакцины
Промедление в решении президента РФ Владимира Путина сделать прививку против коронавируса никак не отражается на доверии к российской вакцине. Так считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Никоим образом», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Пресс-секретарь добавил, что в России уже началась вакцинация населения, а производство вакцин растет.
Песков также отметил, что в России создается несколько видов вакцин и в перспективе президент примет решение по собственному вакцинированию.
Ранее посол США в России Джон Салливан отказался от прививки «Спутником V».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
- Жителя Кемерово приговорили к штрафу за публикацию фото Гитлера
- В МЧС озвучили предварительную причину затопления судна «Онега»
- Набиуллина не исключила выплату пенсий цифровыми рублями
- СМИ: Алиса Фрейндлих находится в реанимации
- Присяжные признали виновным застрелившего сослуживцев солдата Шамсутдинова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru