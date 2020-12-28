Песков: Промедление Путина с прививкой от COVID не вредит имиджу российской вакцины

Промедление в решении президента РФ Владимира Путина сделать прививку против коронавируса никак не отражается на доверии к российской вакцине. Так считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никоим образом», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.