Песков: Промедление Путина с прививкой от COVID не вредит имиджу российской вакцины

Промедление в решении президента РФ Владимира Путина сделать прививку против коронавируса никак не отражается на доверии к российской вакцине. Так считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никоим образом», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Пресс-секретарь добавил, что в России уже началась вакцинация населения, а производство вакцин растет.

Песков также отметил, что в России создается несколько видов вакцин и в перспективе президент примет решение по собственному вакцинированию.

Ранее посол США в России Джон Салливан отказался от прививки «Спутником V».


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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ВакцинаВладимир Путин
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