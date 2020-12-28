Голикова оценила эффективность российской вакцины против нового штамма COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России подробно изучают геном нового штамма коронавируса, который обнародовали британские учёные, сообщает РИА Новости.
По словам Голиковой, российская вакцина сможет справиться с новой мутацией COVID-19, который распространяется с большей скоростью.
«У нас нет оснований сомневаться в этом», - отметила вице-премьер.
Ранее вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что новый штамм коронавируса, который впервые был обнаружен в Великобритании, может от одного носителя передаться десятерым, сообщает Ura.ru. Учёный подчеркнул, что мутация вируса не изменила его чувствительность к уже созданным вакцинам.
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