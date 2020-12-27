Посол США в России отказался от прививки «Спутником V» и загадал новое желание
Посольство США в РФ отреагировало на предложение российского МИДа в адрес Джона Салливана сделать прививку вакциной «Спутник V» в качестве подарка от Деда Мороза. Посол США в РФ отказался от вакцины, предназначенной кому-то из граждан РФ. Вместо этого в американском посольстве в качестве новогоднего подарка попросили российский МИД немедленно освободить Пола Уилана и Тревора Рида.
Посол Салливан «благодарит МИД РФ за предложение, но он не хочет получить дозу вакцины Спутник V, предназначенную для кого-то из граждан РФ», сообщается на странице посольства США в Twitter.
«Тем не менее, если российский МИД прислушивается к нашим праздничным пожеланиям и заявляет, что у него есть связи с Дедом Морозом, то лучшим подарком может быть немедленное освобождение несправедливо осужденных граждан США - Пола Уилана и Тревора Рида», - заявили в дипведомстве.
Накануне МИД РФ в своем Twitter в шутку предложил послу США в России Джону Салливану подарок от Деда Мороза - вакцину «Спутник V», которая «одобрена для применения людьми старше 60 лет». Салливану 20 ноября исполнился 61 год.
Напомним, Пол Уилан приговорен в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Свою вину он не признал. Студент из США Тревор Рид получил по суду девять лет колонии за применение к полицейскому насилия, опасного для его жизни. Также суд обязал взыскать с него 300 тыс. рублей. Родственники считают обвинения сфабрированными.
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