Посол США в России отказался от прививки «Спутником V» и загадал новое желание

Посол Салливан «благодарит МИД РФ за предложение, но он не хочет получить дозу вакцины Спутник V, предназначенную для кого-то из граждан РФ», сообщается на странице посольства США в Twitter.

«Тем не менее, если российский МИД прислушивается к нашим праздничным пожеланиям и заявляет, что у него есть связи с Дедом Морозом, то лучшим подарком может быть немедленное освобождение несправедливо осужденных граждан США - Пола Уилана и Тревора Рида», - заявили в дипведомстве.

Накануне МИД РФ в своем Twitter в шутку предложил послу США в России Джону Салливану подарок от Деда Мороза - вакцину «Спутник V», которая «одобрена для применения людьми старше 60 лет». Салливану 20 ноября исполнился 61 год.

Напомним, Пол Уилан приговорен в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Свою вину он не признал. Студент из США Тревор Рид получил по суду девять лет колонии за применение к полицейскому насилия, опасного для его жизни. Также суд обязал взыскать с него 300 тыс. рублей. Родственники считают обвинения сфабрированными.



