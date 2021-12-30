Песков объяснил расхождение в данных об уровне коллективного иммунитета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расхождения в уровне коллективного иммунитета к COVID-19 связаны с разными методиками подсчета.

Так он ответил на вопрос о не совпадающих данных коллективного иммунитета россиян, озвученных вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

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По словам Пескова, погрешность в несколько процентов неизбежна. Он пояснил, что «определенный допуск» появляется из-за того, что учитывается ли при подсчетах коллективного иммунитета граждане, которые привились 12 месяцев назад и до сих пор не ревакцинировались, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь добавил, что президент РФ Владимир Путин «обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер».

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что коллективный иммунитет в стране необходимо увеличить до 80% во втором квартале 2022 года.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Иммунитет КоронавирусДмитрий Песков
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