Песков объяснил расхождение в данных об уровне коллективного иммунитета

По словам Пескова, погрешность в несколько процентов неизбежна. Он пояснил, что «определенный допуск» появляется из-за того, что учитывается ли при подсчетах коллективного иммунитета граждане, которые привились 12 месяцев назад и до сих пор не ревакцинировались, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь добавил, что президент РФ Владимир Путин «обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер».

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что коллективный иммунитет в стране необходимо увеличить до 80% во втором квартале 2022 года.



