Мясников назвал единственный способ защиты от омикрон-штамма

Вместе с тем Мясников допустил, что потребуется коррекция вакцин. Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что соответствующая работа уже началась. По его оценке, на экспериментальное создание обновленной вакцины против «омикрона» уйдет порядка 10 дней, остальное время займет «регуляторика», передает RT.

По прогнозу Мясникова, омикрон-штамм будет распространяться быстрее предыдущих вариаций COVID-19, однако смертность при нем ожидается ниже.

При этом главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков вообще считает, что излишнее количество мутаций может сделать омикрон-штамм нежизнеспособным, поэтому пока непонятно, насколько он опасен, пишет «Газета.ру».

