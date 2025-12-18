РАН: Возможно инопланетное происхождение у объекта 3I/ATLAS
Происхождение космического объекта 3I/ATLAS может быть инопланетным, но вероятность этого мала, сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
Так там отреагировали на заявление гарвардского астрофизика Ави Леба, по словам которого, 3I/ATLAS может быть искусственного происхождения, так как он не разрушился вблизи Солнца. По его мнению, этот факт является нетипичным для естественной кометы.
По словам российских ученых, гипотеза об инопланетной природе объекта «привлекательно выглядит», однако её вероятность значительно ниже, чем версия о «обычном небесном теле». Отмечается, что шансы найти среди астероидов и комет артефакт чужой цивилизации малы, и без объективных данных 3I/ATLAS останется в научных каталогах как естественный космический странник.
На последних снимках межзвездного объекта 3I/ATLAS по мере его сближения с Землей по-прежнему фиксируется необычное для комет явление — так называемый антихвост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Совфеде выступили за снижение нагрузки на россиян при оплате долгов за ЖКУ
- РАН: Возможно инопланетное происхождение у объекта 3I/ATLAS
- В Госдуме предложили выдавать денежные сертификаты молодым врачам
- Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике
- СМИ: Словами об «Орешнике» Путин сделал предупреждение Западу
- В Ростове-на-Дону есть погибшие при атаке БПЛА на судно
- СМИ: США выступают против конфискации ЕС российских активов
- СМИ: Уиктофф и Дмитриев проведут новый раунд переговоров по Украине в выходные
- СМИ: Польша впервые с холодной войны заминирует границу с РФ и Беларусью
- В Госдуме проводится расследование о возможной организации «платных» круглых столов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru