РАН: Возможно инопланетное происхождение у объекта 3I/ATLAS

Так там отреагировали на заявление гарвардского астрофизика Ави Леба, по словам которого, 3I/ATLAS может быть искусственного происхождения, так как он не разрушился вблизи Солнца. По его мнению, этот факт является нетипичным для естественной кометы.

По словам российских ученых, гипотеза об инопланетной природе объекта «привлекательно выглядит», однако её вероятность значительно ниже, чем версия о «обычном небесном теле». Отмечается, что шансы найти среди астероидов и комет артефакт чужой цивилизации малы, и без объективных данных 3I/ATLAS останется в научных каталогах как естественный космический странник.

На последних снимках межзвездного объекта 3I/ATLAS по мере его сближения с Землей по-прежнему фиксируется необычное для комет явление — так называемый антихвост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

