В Приангарье в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек

Микроавтобус с работниками предприятия столкнулся с автобенотосмесителем на трассе в Нижнеудинском районе Иркутской области, 11 человек пострадали. Об этом сообщила Иркутская областная прокуратура.

По предварительным данным, авария произошла вечером в среду на 5 км дороги Нижнеудинск- поселок Шумский. Микроавтобус въехал в автобетоносмеситель, стоявший на полосе движения.

«Травмы получили водитель и 10 пассажиров, девять из которых доставлены в местную больницу», - говорится в сообщении.

Правоохранители начали проверку по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

