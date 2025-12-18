В Приангарье в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек
Микроавтобус с работниками предприятия столкнулся с автобенотосмесителем на трассе в Нижнеудинском районе Иркутской области, 11 человек пострадали. Об этом сообщила Иркутская областная прокуратура.
По предварительным данным, авария произошла вечером в среду на 5 км дороги Нижнеудинск- поселок Шумский. Микроавтобус въехал в автобетоносмеситель, стоявший на полосе движения.
«Травмы получили водитель и 10 пассажиров, девять из которых доставлены в местную больницу», - говорится в сообщении.
Правоохранители начали проверку по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Ранее в Брянской области легковое авто столкнулось с микроавтобусом, пострадал 21 человек, в их числе десять детей, пишет 360.ru.
