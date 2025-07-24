«Сейчас у нас появляются экзотические фрукты самых разнообразных цветов, которые не нужны нашим детям. Из-за огромного количества ароматизаторов и искусственных красителей у детей тотальная аллергия, причем не просто аллергический ринит, не просто сенная болезнь, а аллергический конъюнктивит и кератит, у ребенка образуется бельмо, помутнение роговицы. Это настолько серьезно, что дети буквально слепнут. Если раньше эти истории были единичными, то теперь они носят массовый характер. Раскрашивать еду — это абсолютная деградация и колоссальное изменение пищевой мотивации. В одной из сетей ресторанов быстрого питания был прекрасный почин — ржаные гамбургеры, но народ настолько приучен к фастфуду, что он просто не выбирал их, хотя они были безумно полезными и вкусными, я их даже ребенку давала в школу на завтрак. Сейчас даже в школьных столовых питание оставляет желать лучшего — сплошные сосиски в тесте и газировка всех цветов», — сказала Мухина.

Вместе с тем собеседница НСН отметила, что натуральные красители и антиоксиданты могут принести неоценимую пользу организму.

«Есть такое понятие, как “цветная тарелка” или “цветная диета”, когда целый день человек ест продукты одного цвета. Например, в “белый” день в рационе белок яйца, белокочанная капуста, белая редька, в «красный» день — помидоры, морковь, красный картофель, красные яблоки и так далее. В данном случае краситель — это естественный пигмент. В частности, некоторые антиоксиданты, например, антоцианы, даже помогают в борьбе с раком. Совсем другое дело — напихать в еду искусственные красители, которые не имеют метаболических путей выведения из организма. На них реагирует иммунитет, выделяет иммуноглобулин и все это запаковывает в жировую ткань. Жир становится кладбищем этих красителей и других токсинов, поэтому его так тяжело сбрасывать. Человеку даже приходится делать специальные процедуры и капельницы, чтобы от этого всего избавиться», — добавила диетолог.

В заключение Мухина отметила, что качественный бургер можно позволить себе раз в неделю.

«Что такое бургер? Это котлета и два куска хлеба. Если котлета высокого качества, если не добавляются соусы, лишняя поджарка, то есть все то, что нельзя детям, то это можно есть раз в неделю. Но лучше сделать фастфуд чуть более диетическим, начать продавать каши, супы, тем более, что эти блюда придают национальный колорит», — подытожила она.

Ранее Мухина заявила, что возвращение в рецептуру американской Coca-Cola тростникового сахара не уменьшит вред напитка, а лишь увеличит его стоимость.

