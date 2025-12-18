Вратарь «ПСЖ» Сафонов впервые отбил четыре удара в серии пенальти

Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» россиянин Матвей Сафонов стал первым в истории голкипером, который отбил в послематчевой серии пенальти четыре удара подряд.

Футболист установил рекорд в финальном матче Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Основное время игры завершили вничью (1:1), по итогам послематчевых пенальти «ПСЖ» одержал победу со счетом 2:1. Клуб стал первой французской командой, которая смогла выиграть Межконтинентальный кубок.

Сафонов завоевал шестой трофей в составе парижской команды. Ранее «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Между тем нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА, пишет 360.ru.

