В Волгодонске предотвратили задумывавшийся Киевом теракт в людном месте
ФСБ и МВД предотвратили задумывавшийся украинскими спецслужбами теракт в людном месте в Волгодонске Ростовской области. Об этом говорится в сообщении ФСБ.
Силовики предотвратили преступление в результате эффективно выстроенной системы мер по антитеррористическому обеспечению мест массового скопления людей, органов власти и управления, объектов критической инфраструктуры. В центре Волгодонска полиция задержала для проверки студентку одного из областных колледжей - россиянку 2009 года рождения. Девушка направлялась к зданию администрации города с рюкзаком, при этом она затруднилась пояснить его содержимое. При первичном осмотре были выявлены признаки нахождения в рюкзаке самодельного взрывного устройства, что подтвердили прибывшие позднее взрывотехники. Мощность СВУ составляла около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, бомба имела поражающие элементы - шурупы, гайки и гвозди.
«Со слов задержанной, указанный рюкзак она изъяла из тайника, расположенного около СНТ "Ветеран" на окраине г. Волгодонска... должна была доставить его ко входу в городскую администрацию для передачи некоему чиновнику», - подчеркнули в ФСБ.
По данным спецслужбы, девушка рассказала, что около месяца назад стала жертвой интернет-мошенников. В действительности россиянка могла стать «террористкой-смертницей». Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ростовской области, который готовили заключенные из Средней Азии, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Волгодонске предотвратили задумывавшийся Киевом теракт в людном месте
- В Приангарье в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек
- Вратарь «ПСЖ» Сафонов впервые отбил четыре удара в серии пенальти
- Над российскими регионами уничтожили 77 украинских беспилотников
- В четырех городах России с 1 января введут туристический налог
- В Совфеде выступили за снижение нагрузки на россиян при оплате долгов за ЖКУ
- РАН: Возможно инопланетное происхождение у объекта 3I/ATLAS
- В Госдуме предложили выдавать денежные сертификаты молодым врачам
- Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике
- СМИ: Словами об «Орешнике» Путин сделал предупреждение Западу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru