В Волгодонске предотвратили задумывавшийся Киевом теракт в людном месте

ФСБ и МВД предотвратили задумывавшийся украинскими спецслужбами теракт в людном месте в Волгодонске Ростовской области. Об этом говорится в сообщении ФСБ.

Силовики предотвратили преступление в результате эффективно выстроенной системы мер по антитеррористическому обеспечению мест массового скопления людей, органов власти и управления, объектов критической инфраструктуры. В центре Волгодонска полиция задержала для проверки студентку одного из областных колледжей - россиянку 2009 года рождения. Девушка направлялась к зданию администрации города с рюкзаком, при этом она затруднилась пояснить его содержимое. При первичном осмотре были выявлены признаки нахождения в рюкзаке самодельного взрывного устройства, что подтвердили прибывшие позднее взрывотехники. Мощность СВУ составляла около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, бомба имела поражающие элементы - шурупы, гайки и гвозди.

«Со слов задержанной, указанный рюкзак она изъяла из тайника, расположенного около СНТ "Ветеран" на окраине г. Волгодонска... должна была доставить его ко входу в городскую администрацию для передачи некоему чиновнику», - подчеркнули в ФСБ.

По данным спецслужбы, девушка рассказала, что около месяца назад стала жертвой интернет-мошенников. В действительности россиянка могла стать «террористкой-смертницей». Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ростовской области, который готовили заключенные из Средней Азии, пишет 360.ru.

