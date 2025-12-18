Первую железную дорогу построят в ЦАР

Первую железную дорогу в Центрально-Африканской Республике построят в ближайшие два-три года. Об этом рассказал первый вице-спикер Национальной ассамблеи (парламента) Эварист Нгамана в беседе с ТАСС.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера запустил проект строительства железной дороги - «беспрецедентный случай» в истории республики.

«До сих пор у страны не было железной дороги. Строительство займет два-три года, а ее протяженность составит более 1 тыс. км», - отметил Нгамана.

Дорога свяжет столицу Банги с морским портом соседнего Камеруна. Нгамана напомнил, что у страны нет выхода к морю, импорт осуществляется исключительно автотранспортом, и стоимость перевозок отражается на цене продуктов. Основную часть товаров привозят из Камеруна, куда продукция попадает через порт.

Первый камень железной дороги уже заложили, лидер ЦАР продолжит строительство в случае победы на предстоящих выборах.

Ранее в ЦАР жителям города Сибю передали 5 тысяч упаковок лекарств от гепатита, пишет 360.ru.

