Первую железную дорогу построят в ЦАР
Первую железную дорогу в Центрально-Африканской Республике построят в ближайшие два-три года. Об этом рассказал первый вице-спикер Национальной ассамблеи (парламента) Эварист Нгамана в беседе с ТАСС.
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера запустил проект строительства железной дороги - «беспрецедентный случай» в истории республики.
«До сих пор у страны не было железной дороги. Строительство займет два-три года, а ее протяженность составит более 1 тыс. км», - отметил Нгамана.
Дорога свяжет столицу Банги с морским портом соседнего Камеруна. Нгамана напомнил, что у страны нет выхода к морю, импорт осуществляется исключительно автотранспортом, и стоимость перевозок отражается на цене продуктов. Основную часть товаров привозят из Камеруна, куда продукция попадает через порт.
Первый камень железной дороги уже заложили, лидер ЦАР продолжит строительство в случае победы на предстоящих выборах.
Ранее в ЦАР жителям города Сибю передали 5 тысяч упаковок лекарств от гепатита, пишет 360.ru.
