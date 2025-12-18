Футболист эквадорской «Барселоны» Пинейда погиб после нападения

Игрок эквадорского футбольного клуба «Барселона» Марио Пинейда погиб после нападения, спортсмену было 33 года. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

«С глубоким сожалением клуб сообщает о смерти нашего игрока Марио Пинейды, которая произошла после нападения на него», - отмечается в заявлении.

По данным канала Ecuavista Noticias, в результате ЧП погибла жена футболиста и пострадала его мать.

Марио Пинейда играл за «Барселону» с 2016 года, с клубом он стал двукратным чемпионом и обладателем кубка Эквадора. Также футболист выступал за сборную страны, в ее составе он провел восемь матчей.

Ранее в Бразилии 20-летний футболист Антони Илано погиб, врезавшись на мотоцикле в корову, пишет 360.ru.

