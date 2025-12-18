В четырех городах России с 1 января введут туристический налог

Туристический налог для гостиничного бизнеса введут с 1 января в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Так, в Курске налог вводится по решению Курского городского собрания. Благодаря этому бюджет дополнительно получит 13 млн рублей, которые направят на развитие туристической инфраструктуры.

В Нижнем Новгороде с начала нового года введут турналог в 2%. Как ожидается, меры позволят ежегодно пополнять бюджет города на 200 млн рублей.

В свою очередь, в Самаре приняли решение ввести туристический налог в 1%, который будет действовать весь год независимо от сезонной загрузки. Ставку будут постепенно увеличивать, в 2030 году она составит 5%.

Кроме того, в Тюмени с 1 января начнет действовать налог для гостиниц и других объектов размещения. Ставка составит 2%.

Ранее в Анапе приостановили сбор туристического налога до конца 2025 года на фоне продолжающейся ликвидации последствий разлива мазута, пишет 360.ru.

