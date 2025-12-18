По его словам, кофе из Колумбии не является одним из самых востребованных у россиян. Чаще всего соотечественники покупают вьетнамский и бразильский кофе.

«Кофе может стоить как 1500 рублей за килограмм, так и 5000-7000 рублей. Все зависит от предпочтений покупателя. Есть и редкие лоты, которые стоят космических денег. Каждый человек может выбрать кофе и по своему вкусу, и кошельку. Продажи кофе на маркетплейсах отражают картину, которая сложилась на мировом рынке. К основным поставщикам кофе относятся две страны, на долю которых приходится 60% всего мирового рынка. Это Бразилия, поставляющая 40% всего кофе, и Вьетнам, доля которого составляет 20%. Порядка 75% кофе на российском рынке — Бразилия и Вьетнам. Колумбия, которая хоть и занимает второе место по продажам на маркетплейсах, не является таким большим участником российского рынка, но, безусловно, свою долю имеет», — отметил Чантурия.

Ранее руководитель продуктового направления сети кофеен Cofix Константин Медведев рассказал НСН, что многие кофейные компании сейчас развивают альтернативные направления, предлагая своим клиентам авторские чаи и напитки на цикории.

