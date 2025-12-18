Россиян предостерегли от покупки кофе на маркетплейсах

Кофе, представленный в магазинах, прошел все проверки, чего нельзя сказать о маркетплейсах, сказал НСН Рамаз Чантурия.

Кофе из Бразилии и Вьетнама составляет порядка 75% всего кофе, представленного на российском рынке, сказал НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По данным исследования ассортимента зернового кофе, проведенного компанией «Лалибела Кофе», 35,9% кофе на маркетплейсах приходится на Бразилию — крупнейшую кофейную державу мира. На втором месте — Колумбия (17%), далее следуют Вьетнам (6,1%), Уганда и Индия (по 4,5%), Гватемала и Эфиопия (по 3,4%). В то же время заметная часть товаров — кофе, обжаренный и упакованный в других странах. Среди стран-поставщиков лидируют Россия (44%), Италия (16%) и Германия (8,6%). Чантурия отметил, что риск нарваться на контрафактный кофе на маркетплейсах гораздо выше, чем при покупке продукта в магазинах.

«Самый лучший кофе — это тот, который нравится. Не существует никаких рекомендаций общего свойства, так как кофе относится к категории пищевкусовых продуктов. На каждый сорт и вкус существует свой потребитель со своим мнением, поэтому никаких общих рекомендаций, какой кофе лучше, а какой хуже, никто из профессиональных участников не даст. Говоря о маркетплейсах, стоит отметить, что риск нарваться там на контрафактный кофе, конечно, выше, чем в обычных магазинах. Но не надо забывать, что и добросовестные продавцы реализуют свои товары на маркетплейсах. Чтобы кофе попал в магазин, а уже тем более в сеть магазинов, продукт должен пройти множество проверок. Следовательно, покупатель может быть уверен, что это кофе высокого качества. Маркетплейсы же — просто площадка для продавцов», — сказал собеседник НСН.
По его словам, кофе из Колумбии не является одним из самых востребованных у россиян. Чаще всего соотечественники покупают вьетнамский и бразильский кофе.

«Кофе может стоить как 1500 рублей за килограмм, так и 5000-7000 рублей. Все зависит от предпочтений покупателя. Есть и редкие лоты, которые стоят космических денег. Каждый человек может выбрать кофе и по своему вкусу, и кошельку. Продажи кофе на маркетплейсах отражают картину, которая сложилась на мировом рынке. К основным поставщикам кофе относятся две страны, на долю которых приходится 60% всего мирового рынка. Это Бразилия, поставляющая 40% всего кофе, и Вьетнам, доля которого составляет 20%. Порядка 75% кофе на российском рынке — Бразилия и Вьетнам. Колумбия, которая хоть и занимает второе место по продажам на маркетплейсах, не является таким большим участником российского рынка, но, безусловно, свою долю имеет», — отметил Чантурия.

Ранее руководитель продуктового направления сети кофеен Cofix Константин Медведев рассказал НСН, что многие кофейные компании сейчас развивают альтернативные направления, предлагая своим клиентам авторские чаи и напитки на цикории.

