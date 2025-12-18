Над российскими регионами уничтожили 77 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России 77 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

«В период с 23:00 мск 17.12 до 07:00 мск 18.12... перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.

Военные сбили 31 дрон в Брянской области, пять - над водами Черного моря, по четыре - в Крыму и Белгородской области, три - в Ростовской области.

Всего в ночное время с 20:00 среды было ликвидировано 77 украинских БПЛА.

Ранее в Ростове-на-Дону из-за атаки на порт загорелось грузовое судно, погибли два члена экипажа, пишет 360.ru.

