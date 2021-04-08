Попова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса

Подъем заболеваемости коронавирусом может случиться осенью, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что ухудшения ситуации лучше не ждать и «надо прививаться сегодня».

В Роспотребнадзоре считают, что необходимо вакцинировать 60% взрослых россиян, и сделать это лучше к осени: «Мы бы хотели, чтобы это произошло по нескольким причинам: во-первых, страна располагает такими возможностями, во-вторых, все-таки мы уже с вами говорили, что к осени будет подъем», - заявила Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

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Она отметила, что востребованность вакцинации от коронавируса в России пока не такая, какую хотелось бы увидеть. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что привиться от коронавируса можно в каждом городе страны, и этой возможностью нужно воспользоваться.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, как избежать «постковидного синдрома».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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