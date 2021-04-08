Попова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса

Подъем заболеваемости коронавирусом может случиться осенью, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что ухудшения ситуации лучше не ждать и «надо прививаться сегодня».

В Роспотребнадзоре считают, что необходимо вакцинировать 60% взрослых россиян, и сделать это лучше к осени: «Мы бы хотели, чтобы это произошло по нескольким причинам: во-первых, страна располагает такими возможностями, во-вторых, все-таки мы уже с вами говорили, что к осени будет подъем», - заявила Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда».