Великобритания ввела санкции против Главного управления Генштаба ВС РФ
Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список. Как пишет RT, британское правительство включило в него Главное управление Генштаба Вооружённых сил РФ.
Отмечается, что всего в «чёрный список» попали 11 человек, якобы связанных с этим ведомством. В том числе, это три физлица, указанные как сотрудники ГУ Генштаба ВС РФ.
«Великобритания ввела санкции против 11 лиц, стоящих за враждебной деятельностью, включая тех, кто работал на российское военное разведывательное управление (ГРУ)», - говорится в сообщении.
Ранее депутат Европарламента Томаш Здеховски заявил, что ЕС готов ввести против РФ не менее трех пакетов санкций в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Белое вино с водой»: Как выбрать менее калорийный алкоголь к Новому году
- «Заработал - верни»: На съемку кино предложили давать беспроцентный кредит
- Великобритания ввела санкции против Главного управления Генштаба ВС РФ
- «Мандариновый запой»: Названа безопасная доза цитрусовых для взрослых и детей
- Деньги есть, зрителя нет: Почему россияне не идут в кинотеатры
- Власти не нашли денег на бесплатные вакцины от ветрянки и менингококка
- Российским самбистам разрешили выступать с флагом и гимном
- Валерия пообещала перевыпустить свой «Трибьют» на виниле
- «Не пять, а десять тысяч!»: Заплатят ли пенсионерам «новогодний капитал»
- Ирония Силуанова: Российские экспортеры вынуждены «молиться» из-за крепкого рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru