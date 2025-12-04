Великобритания ввела санкции против Главного управления Генштаба ВС РФ

Отмечается, что всего в «чёрный список» попали 11 человек, якобы связанных с этим ведомством. В том числе, это три физлица, указанные как сотрудники ГУ Генштаба ВС РФ.

«Великобритания ввела санкции против 11 лиц, стоящих за враждебной деятельностью, включая тех, кто работал на российское военное разведывательное управление (ГРУ)», - говорится в сообщении.

Ранее депутат Европарламента Томаш Здеховски заявил, что ЕС готов ввести против РФ не менее трех пакетов санкций в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

