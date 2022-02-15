Перечислены продукты, которые помогут вылечить сахарный диабет

Для того, чтобы проверить влияние этого овоща на состояние организма, эксперты вели наблюдение за 20 тяжелобольными пациентами в интенсивной терапии, которые каждые 12 часов получали по 5 грамм лиофилизированного порошка тыквы на протяжении трех дней. Уровни глюкозы и инсулина в крови группы измеряли раз в четыре часа.

Как оказалось, тыква может быстро и эффективно снижать высокий уровень глюкозы в крови у пациентов с диабетом в критическом состоянии. Данные выводы затем подтвердили ученые из Гонконга. Как показало исследование, полисахариды (углеводы, содержащиеся в тыкве) обладают способностью регулировать уровень сахара в крови.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева рассказала, что переболевшие тяжелой формой коронавируса подвержены рискам образования у них сахарного диабета.

