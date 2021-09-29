Российские врачи заявили о победе над диабетом через 10 лет
29% российских эндокринологов считают, что ученые смогут вылечить сахарный диабет уже через 10 лет, сообщают «Известия».
48% специалистов верят, что решить проблему диабета помогут разработки не только новых методов лечения, но и принципиально новых продуктов питания «без сахара». По словам медиков, главной причиной для развития диабета является неправильное пищевое поведение. 83% эндокринологов отметили, что кексы, печенье, хлеб и сладости ускоряют развитие сахарного диабета.
73% респондентов считают, что риск возникновения заболевания повышает употребление трансжиров (маргарин, кондитерский жир, фастфуд). 53% врачей назвали первопричиной диабета злоупотребление алкоголем.
Как сообщалось, у тех, кто ест цельные фрукты, шансы заболеть диабетом меньше. Для фруктовых соков такой связи не было выявлено. К такому выводу пришли австралийские ученые из университета Эдит Коун в Перте.
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