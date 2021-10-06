Врач: после тяжелой формы коронавируса возникает сахарный диабет

Переболевшие тяжелой формой коронавируса подвержены рискам образования у них сахарного диабета, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на директора НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталью Мокрышеву.

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По ее словам, специалисты наблюдали за пациентами с уже выявленным диабетом. Как оказалось, риска манифестации болезни после вакцины нет, а после перенесенной инфекции в тяжелой форме ситуация обратная.

Медик рекомендовала пройти вакцинацию, чтобы создать фон для более низкой заболеваемости и более легкого течения болезни.

Смертность среди заражённых коронавирусом в России в последнее время бьёт рекорды в первую очередь из-за пренебрежительного отношения некоторых граждан к своему здоровью и нежелания сделать прививку. Такую оценку текущей эпидемиологической ситуации дал вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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