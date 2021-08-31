Перечислены проблемы со зрением из-за смартфона
Использование смартфона снижает число морганий у человека, что приводит к усилению испарения с глаз защитной слезной пленки, сообщает «Прайм» со ссылкой на офтальмолога-хирурга Наталию Бошу.
По ее словам, в результате слизистая пересыхает и становится мишенью для разнообразных микроорганизмов, что приводит к воспалению глаз.
Также долгая фокусировка на близком расстоянии вызывает у детей развитие и прогрессирование близорукости, а взрослых может возникать спазм аккомодации — когда при взгляде вдаль всё расплывается.
Использование гаджета ведет к напряжению мышц шеи и воротниковой зоны, нарушается их кровоснабжение, и также страдает зрительный центр.
Как сообщалось, ряд продуктов питания содержат полезные для глаз вещества. При этом употреблять их в большом количестве бессмысленно, так как организм не будет усваивать витамины и микроэлементы впрок.
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