Офтальмолог сообщил, как улучшить зрение за три минуты в день
Улучшить зрение без вмешательства врачей возможно при помощи простой гимнастики, которая отнимает не более нескольких минут в день, сообщает abc.es со ссылкой на врача-офтальмолога Руи Хирамацу.
Он считает, что глаза необходимо регулярно тренировать так же, как тренируются мышцы или ум. Необходимо выполнять упражнения с пятнами Габора, которые представляют собой специальные рисунки для нахождения отличий. На это потребуется три минуты в день, а первые улучшения произойдут уже через две недели.
Также Хирамацу советует взять полотенце, намочить его и подогреть в микроволновой печи в течение 30-40 секунд. Теплую ткань надо положить на закрытые веки и подождать, пока она не остынет.
Также улучшить зрение помогает шпинат, который способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна. Врач советует включить его в свой рацион.
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