Офтальмолог сообщил, как улучшить зрение за три минуты в день

Улучшить зрение без вмешательства врачей возможно при помощи простой гимнастики, которая отнимает не более нескольких минут в день, сообщает abc.es со ссылкой на врача-офтальмолога Руи Хирамацу.

Он считает, что глаза необходимо регулярно тренировать так же, как тренируются мышцы или ум. Необходимо выполнять упражнения с пятнами Габора, которые представляют собой специальные рисунки для нахождения отличий. На это потребуется три минуты в день, а первые улучшения произойдут уже через две недели.

Бельгийские офтальмологи печатают роговицы глаза на 3D-принтерах

Также Хирамацу советует взять полотенце, намочить его и подогреть в микроволновой печи в течение 30-40 секунд. Теплую ткань надо положить на закрытые веки и подождать, пока она не остынет.

Также улучшить зрение помогает шпинат, который способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна. Врач советует включить его в свой рацион.

Полная слепота после COVID-19 в настоящее время не может восприниматься как одно из последствий заболевания, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Здоровье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры