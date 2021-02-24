Офтальмолог сообщил, как улучшить зрение за три минуты в день

Улучшить зрение без вмешательства врачей возможно при помощи простой гимнастики, которая отнимает не более нескольких минут в день, сообщает abc.es со ссылкой на врача-офтальмолога Руи Хирамацу.

Он считает, что глаза необходимо регулярно тренировать так же, как тренируются мышцы или ум. Необходимо выполнять упражнения с пятнами Габора, которые представляют собой специальные рисунки для нахождения отличий. На это потребуется три минуты в день, а первые улучшения произойдут уже через две недели.