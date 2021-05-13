Офтальмолог развеял популярный миф о восстановлении зрения с помощью продуктов

Как сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-офтальмолога Вячеслава Куренкова, ряд продуктов питания содержат полезные для глаз вещества. При этом употреблять их в большом количестве бессмысленно, так как организм не будет усваивать витамины и микроэлементы впрок.

По этой причине морковь, черника и другие продукты не могут повлиять на зрение. Врач отметил, что это миф. «Если вы съедите килограмм моркови, то это не значит, что именно килограмм моркови усвоится. Организм примет ровно столько, сколько ему надо, а это, допустим, будет 15 микрограммов в сутки, а все остальное выйдет через пищеварительный тракт», – сказал Куренков.

Для поддержания зрения врач посоветовал питаться правильно, соблюдать нормированное время труда и отдыха, заниматься физкультурой на свежем воздухе, а также проходить обследование у офтальмолога не реже одного раза в год.

Улучшить зрение без вмешательства врачей возможно при помощи простой гимнастики, которая отнимает не более нескольких минут в день, сообщает abc.es со ссылкой на врача-офтальмолога Руи Хирамацу.

