«Пандемия – не наводнение». В ВОЗ предложили запретить понятие «волна коронавируса»

Вуйнович также пояснила, что эксперты ВОЗ не употребляют слово «волна» из-за аналогии с пандемией испанки 2018 года, когда третья волна прошла, иммунитет был достаточный, и все закончилось. По ее словам, сейчас нужно говорить не о волне, а спадах и подъемах.

«Пандемия - это не наводнение... вирус зависит от поведения людей», - отметила Вуйнович в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с коронавирусом в России непростая, но контролируемая.

