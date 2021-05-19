«Пандемия – не наводнение». В ВОЗ предложили запретить понятие «волна коронавируса»
Во всем мире происходят подъемы и снижения числа заболевших коронавирусом, всплесков много, поэтому стоит уйти от понятия «волна». Об этом заявила региональный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.
Вуйнович также пояснила, что эксперты ВОЗ не употребляют слово «волна» из-за аналогии с пандемией испанки 2018 года, когда третья волна прошла, иммунитет был достаточный, и все закончилось. По ее словам, сейчас нужно говорить не о волне, а спадах и подъемах.
«Пандемия - это не наводнение... вирус зависит от поведения людей», - отметила Вуйнович в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с коронавирусом в России непростая, но контролируемая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru