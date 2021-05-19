Матвиенко: оснований для введения локдауна из-за COVID-19 в России нет

Матвиенко также отметила, что нерабочие дни в мае сыграли положительную роль в борьбе с распространением коронавируса в стране.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее сегодня заявил, что не исключает, что вакцинация может стать обязательной, пишет «Свободная пресса».



