Матвиенко: оснований для введения локдауна из-за COVID-19 в России нет

Ситуация с коронавирусом в России непростая, но контролируемая. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По его словам, для введения локдауна или новых ограничений нет никаких оснований, передает ТАСС.

В России за сутки выявили 7 920 новых случаев COVID-19

Матвиенко также отметила, что нерабочие дни в мае сыграли положительную роль в борьбе с распространением коронавируса в стране.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее сегодня заявил, что не исключает, что вакцинация может стать обязательной, пишет «Свободная пресса».


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КоронавирусВалентина Матвиенко
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