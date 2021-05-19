Матвиенко: оснований для введения локдауна из-за COVID-19 в России нет
Ситуация с коронавирусом в России непростая, но контролируемая. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По его словам, для введения локдауна или новых ограничений нет никаких оснований, передает ТАСС.
Матвиенко также отметила, что нерабочие дни в мае сыграли положительную роль в борьбе с распространением коронавируса в стране.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее сегодня заявил, что не исключает, что вакцинация может стать обязательной, пишет «Свободная пресса».
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