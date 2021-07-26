Невролог рассказал о повреждениях мозга после COVID-19

«Возможно, ощущение снижения когнитивных функций субъективное. Такое бывает, например, при депрессии из-за сниженного настроения. Возникает нарушение концентрации, внимания, человек плохо запоминает», - сказал он в эфире «Радио 1».

В арсенале специалистов – специальные тесты на переключение внимания, на IQ, нейропсихологические тестирование. После диагностики назначат лечение - ноотропные, сосудистые или метаболические препараты.

