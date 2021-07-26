Невролог рассказал о повреждениях мозга после COVID-19

Пациенты, перенёсшие коронавирус, жалуются на снижение памяти, концентрации и внимания, рассказал главный невролог Московской области, профессор кафедры неврологии МОНИКИ имени Владимирского Ренат Богданов. По его словам, это может быть связано как с психоэмоциональным расстройством, так и с возможным повреждением коры головного мозга после COVID-19: такие случаи известны врачам.

Чтобы выяснить причину, Богданов посоветовал пройти профессиональную диагностику.

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«Возможно, ощущение снижения когнитивных функций субъективное. Такое бывает, например, при депрессии из-за сниженного настроения. Возникает нарушение концентрации, внимания, человек плохо запоминает», - сказал он в эфире «Радио 1».

В арсенале специалистов – специальные тесты на переключение внимания, на IQ, нейропсихологические тестирование. После диагностики назначат лечение - ноотропные, сосудистые или метаболические препараты.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ВрачиКоронавирус
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