Невролог рассказал о повреждениях мозга после COVID-19
Пациенты, перенёсшие коронавирус, жалуются на снижение памяти, концентрации и внимания, рассказал главный невролог Московской области, профессор кафедры неврологии МОНИКИ имени Владимирского Ренат Богданов. По его словам, это может быть связано как с психоэмоциональным расстройством, так и с возможным повреждением коры головного мозга после COVID-19: такие случаи известны врачам.
Чтобы выяснить причину, Богданов посоветовал пройти профессиональную диагностику.
«Возможно, ощущение снижения когнитивных функций субъективное. Такое бывает, например, при депрессии из-за сниженного настроения. Возникает нарушение концентрации, внимания, человек плохо запоминает», - сказал он в эфире «Радио 1».
В арсенале специалистов – специальные тесты на переключение внимания, на IQ, нейропсихологические тестирование. После диагностики назначат лечение - ноотропные, сосудистые или метаболические препараты.
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