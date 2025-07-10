Украина получит 2,3 миллиарда евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility

Европейская комиссия предоставит Украине 2,3 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Соглашения о выделении финансирования были подписаны в Риме. Из общей суммы 1,8 миллиарда евро составят кредитные гарантии, еще 580 миллионов евро — гранты и смешанное финансирование. В министерстве также сообщили, что на базе этих договоренностей Киев рассчитывает привлечь до 10 миллиардов евро дополнительных инвестиций в экономику.

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По данным ведомства, подписание соглашений стало результатом тесного взаимодействия украинского правительства, Европейской комиссии и ведущих международных финансовых организаций.

Программа Ukraine Facility была запущена 1 марта 2024 года и предусматривает до 50 миллиардов евро стабильного финансирования в 2024-2027 годах. Средства направлены на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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