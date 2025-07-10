Украина получит 2,3 миллиарда евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility

Европейская комиссия предоставит Украине 2,3 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Соглашения о выделении финансирования были подписаны в Риме. Из общей суммы 1,8 миллиарда евро составят кредитные гарантии, еще 580 миллионов евро — гранты и смешанное финансирование. В министерстве также сообщили, что на базе этих договоренностей Киев рассчитывает привлечь до 10 миллиардов евро дополнительных инвестиций в экономику.