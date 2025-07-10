Украина получит 2,3 миллиарда евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility
Европейская комиссия предоставит Украине 2,3 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.
Соглашения о выделении финансирования были подписаны в Риме. Из общей суммы 1,8 миллиарда евро составят кредитные гарантии, еще 580 миллионов евро — гранты и смешанное финансирование. В министерстве также сообщили, что на базе этих договоренностей Киев рассчитывает привлечь до 10 миллиардов евро дополнительных инвестиций в экономику.
По данным ведомства, подписание соглашений стало результатом тесного взаимодействия украинского правительства, Европейской комиссии и ведущих международных финансовых организаций.
Программа Ukraine Facility была запущена 1 марта 2024 года и предусматривает до 50 миллиардов евро стабильного финансирования в 2024-2027 годах. Средства направлены на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Украина получит 2,3 миллиарда евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility
- Пожилой мужчина погиб при атаке БПЛА на жилой дом в Курске
- Зумеров упрекнули в отсутствии чувства долга и ценностей
- СМИ: Старовойт перед смертью попрощался с коллегами сообщением в рабочем чате
- Минобороны: Силы ПВО сбили 26 украинских дронов в пяти регионах России
- Главу РАЭК Гребенникова могут арестовать по делу о госизмене
- Россиянам назвали способ накопления на безбедную старость
- В Рязани курсанта задержали по делу о гибели офицера при десантировании
- Арабы, мультимедиа и цены на билеты: Лихачева объяснила рост выручки музеев
- Директору МХАТа Владимиру Кехману может грозить до 10 лет