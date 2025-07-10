США заявили о необходимости диалога с Россией для урегулирования на Украине

Соединенные Штаты считают, что без прямого общения с Россией урегулирование конфликта на Украине невозможно. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, комментируя контакты между главами внешнеполитических ведомств двух стран.

Выступая на брифинге, Брюс отметила, что в предыдущей администрации в Вашингтоне многие придерживались позиции, согласно которой с президентом России Владимиром Путиным не следует вести переговоры. В результате, по ее словам, диалог не велся в течение трех лет, что, по мнению Госдепа, затруднило попытки достичь взаимопонимания и прекратить кровопролитие.