США заявили о необходимости диалога с Россией для урегулирования на Украине

Соединенные Штаты считают, что без прямого общения с Россией урегулирование конфликта на Украине невозможно. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, комментируя контакты между главами внешнеполитических ведомств двух стран.

Выступая на брифинге, Брюс отметила, что в предыдущей администрации в Вашингтоне многие придерживались позиции, согласно которой с президентом России Владимиром Путиным не следует вести переговоры. В результате, по ее словам, диалог не велся в течение трех лет, что, по мнению Госдепа, затруднило попытки достичь взаимопонимания и прекратить кровопролитие.

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Ранее в тот же день Министерство иностранных дел России сообщило, что глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели короткий обмен мнениями в кулуарах министерской встречи АСЕАН в Куала-Лумпуре. В числе обсуждаемых тем были ситуация на Украине, обстановка вокруг Ирана и Сирии.

По словам Рубио, Соединённые Штаты готовы к диалогу с Россией при любой подходящей возможности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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