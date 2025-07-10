Зумеров упрекнули в отсутствии чувства долга и ценностей
Современная молодежь думает только о себе - ее не интересуют ценности общества, поэтому из зумеров и получаются ненадежные сотрудники, сказал НСН Алексей Рощин.
У молодого поколения нет чувства долга, они думают только о себе, поэтому они могут встать со своего рабочего места и просто уйти, сказал в эфире НСН социальный психолог Алексей Рощин.
Большинство граждан России (80%) заявили, что продолжили бы работать, даже если бы была возможность отказаться от трудовой деятельности, следует из опроса ВЦИОМ. При этом глава ВЦИОМа Валерий Федоров констатировал низкую ценность труда у российской молодёжи. Для них важны успех, богатство и слава. «Ценность труда в современном российском обществе довольно низкая. И сохранилась она в основном у старшего советского поколения, которое впитало это «с молоком матери», а молодые поколения не впитали этого. Может быть, следующее впитает, но пока мы этого не наблюдаем. У нас последние 30 лет ценность потребления, ценность успеха, ценность богатства, ценность славы - на первое место ставились», - отметил он. Рощин указал на разницу поколений.
«Видимо, это разница ценностей поколений, разрыв между людьми старшего поколения и современной молодежью. Молодежь сейчас живет в обществе потребления, для нее непонятно, зачем в принципе работать. Труд от слова «трудно», поэтому молодые люди работать и не хотят. Люди же 40+ научены горьким опытом и знаю, что если не работать, то непонятно, на что жить. Такие люди не верят ни в какие сказки, что когда-то будет много денег и можно будет не работать. Для молодежи же важно просто получать удовольствие. Они не привязаны к работе в целом», - сказал собеседник НСН.
По его словам, современное поколение думает только о себе, их не интересуют ценности общества.
«Социологи уже активно пишут о том, что современная молодежь готова встать со своего рабочего места и уйти, не оглядываясь. У них нет никакого чувства долга. Это все говорит о том, что люди ориентированы только на себя, на свой собственный комфорт. Им совершенно чужды ценности общества, работодателя и так далее. Ходят на работу только из-за нужды, однако для них важно, чтобы такая нужда их минимально напрягала», - заключил психолог.
Ранее бизнес-психолог Елена Шуренкова заявила НСН, что молодое поколение сегодня не готово работать там, где они чувствуют себя некомфортно
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