По его словам, современное поколение думает только о себе, их не интересуют ценности общества.

«Социологи уже активно пишут о том, что современная молодежь готова встать со своего рабочего места и уйти, не оглядываясь. У них нет никакого чувства долга. Это все говорит о том, что люди ориентированы только на себя, на свой собственный комфорт. Им совершенно чужды ценности общества, работодателя и так далее. Ходят на работу только из-за нужды, однако для них важно, чтобы такая нужда их минимально напрягала», - заключил психолог.

Ранее бизнес-психолог Елена Шуренкова заявила НСН, что молодое поколение сегодня не готово работать там, где они чувствуют себя некомфортно

